Сергій Разумовський

Саудівський Аль-Хіляль офіційно оголосив про підписання бразильського вінгера Габріела Мартінеллі, який раніше виступав за лондонський Арсенал. Про трансфер повідомили офіційні ресурси клубу.

Al-Hilal Chairman HH Prince Nawaf bin Saad and Gabriel Martinelli during the signing ceremony ✍️💙 pic.twitter.com/3mAmttPiFd — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) September 3, 2026

Сторони уклали довгострокову угоду, яка діятиме до 30 червня 2030 року. У новій команді 24-річний футболіст виступатиме під сьомим номером.

Фінансові деталі переходу клуби не розголошують. Водночас портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість Мартінеллі у 45 мільйонів євро. За інформацією видання The Athletic, сума угоди може становити близько 70 мільйонів євро.

Аль-Хіляль стане лише третім клубом у професійній кар’єрі бразильця. На дорослому рівні Мартінеллі розпочав виступи в Ітуано, за який провів 17 матчів. У 2019 році він перебрався до Арсенала, де згодом став одним із ключових гравців атакувальної лінії.

За лондонський клуб він зіграв 278 поєдинків, забив 62 голи та віддав 36 результативних передач. Разом із Арсеналом Мартінеллі здобув три командні трофеї, найбільшим з яких став титул переможця АПЛ минулого сезону.

Раніше Арсенал також продав бразильського нападника Габріела Жезуса до Барселони.