Барселона офіційно підписала форварда Арсенала
Футболіст перебрався в столицю Каталонії
Фото - ФК Барселона
Барселона офіційно повідомила про підписання бразильського форварда Арсенала Габріела Жезуса. Нападник підписав контракт до середини 2029 року.
За повідомленнями ЗМІ, Арсенал отримав за бразильця 10 мільйонів євро. Вартість угоди може бути ще більше збільшена за рахунок бонусів.
29-річний Жезус минулого сезону провів за Арсенал 27 матчів, забив 6 голів і зробив 2 асисти.
Наразі Барселона посідає перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 9 очок в трьох поєдинках.