Сергій Разумовський

Металіст 1925 продовжує роботу над підсиленням складу і, зокрема, не відмовився від ідеї запросити футболіста київського Динамо Олександра Яцика. Про це повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.

За інформацією журналіста, харківський клуб у міжсезоння планує серйозно оновити середню лінію та групу атаки. Металіст 1925 розраховує знайти нових виконавців, які зможуть посилити одразу кілька ключових позицій у центрі поля. Йдеться про опорного півзахисника, центрального хавбека та гравця, здатного діяти ближче до атаки.

Співаковський зазначив, що, за даними його джерел, у клубі хочуть запросити щонайменше трьох іноземних футболістів. Новачків розглядають на позиції шостого, восьмого та десятого номерів. Саме з цими планами, за його словами, може бути пов’язане рішення клубу попрощатися з низкою гравців, які раніше виступали за команду.

Раніше стало відомо, що харків'ян залишають шість футболістів. Серед них були Владислав Калітвінцев та В’ячеслав Чурко. Такі кадрові зміни можуть свідчити про бажання керівництва суттєво перебудувати команду та звільнити місце під потенційних новачків.

Водночас процес пошуку та підписання легіонерів для харківського клубу, за інформацією Співаковського, проходить непросто. Металіст 1925 має намір підсилити склад якісними виконавцями, однак домовитися з іноземними футболістами або їхніми клубами наразі складно.

Окремо залишається актуальним питання можливого переходу Олександра Яцика з Динамо. За наявною інформацією, президент Металіста 1925 Богдан Бойко намагається владнати це питання безпосередньо з керівництвом київського клубу. Перемовини щодо цього трансферу тривають, хоча остаточного рішення поки немає.

Раніше повідомлялося, що потенційна сума переходу Яцика може становити близько трьох мільйонів євро. Для Металіста 1925 такий трансфер міг би стати одним із найпомітніших кроків на ринку, адже футболіст Динамо розглядається як перспективний виконавець для посилення центральної зони.