Головний тренер Зорі Віктор Скрипник підбив підсумки матчу 7 туру УПЛ проти Оболоні (0:0). Його слова наводить пресслужба клубу.

В першому таймі не впізнав своїх хлопців. Сонечко гріє, вони постояли, трохи пограли.

В другому таймі була якась реакція. В минулому турі ми не дотерпіли, нас дотиснули. Тут не змогли дотиснути ми, не можемо зіграти агресивніше. І тренерський штаб і команда - засмучені. Сьогодні - це не та Зоря», яку я хочу бачити.

Оболонь теж грала в футбол, створювала моменти. Але в цілому, не дуже яскравий футбол був. Ті, хто грає в захисті діяли краще, ніж ті, хто грає в атаці, - розповів Скрипник.