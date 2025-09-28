Грецький Панатінаїкос може відмовитися від запрошення головного тренера збірної України Сергія Реброва, повідомляє Outsidersbet.

16 вересня португальський наставник Руй Віторія залишив команду через незадовільні результати, після чого клуб розпочав пошук нового тренера і спочатку зупинився на Реброві. За інформацією місцевої преси, переговори з українським фахівцем просунулися, але після відходу Віторії тимчасовим наставником було призначено Христа Контіса.

Результати команди під керівництвом Контіса вразили керівництво: перемога над Калітеєю (1:0), нічия з Олімпіакосом (1:1) та переконлива перемога над Янг Бойз у Лізі Європи (4:1). Президент клубу розглядає варіант, за якого Контіс залишиться головним тренером хоча б до кінця сезону, а призначення Реброва може бути скасовано.

Остаточне рішення щодо тренерської посади буде ухвалено найближчим часом.