Ребров повідомив УАФ про бажання очолити Панатінаїкос
В розпал відбору на ЧС
близько 20 годин тому
Головний тренер збірної України Сергій Ребров провів зустріч з керівництвом УАФ, на якій обговорювалась можливість працевлаштування в Панатінаїкос, повідомляє грецьке видання Gazzeta.
51-річний фахівець дав зрозуміти, що готовий залишити роботу в збірній напередодні жовтневих матчів відбору на ЧС-2026.
Сам Ребров оптимістично налаштовані щодо розвитку ситуації.
Контракт Реброва з УАФ розрахований до літа наступного року. Тим часом збірна України стартувала у відборі на ЧС-2026 невдало: поразка від Франції (0:2) та нічия з Азербайджаном (1:1).
