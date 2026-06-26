Сергій Разумовський

Португальський нападник ПСЖ Гонсалу Рамуш найближчим часом має стати гравцем Мілана. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі X.

За інформацією джерела, перехід форварда вже фактично погоджений. Усі ключові деталі майбутньої угоди узгоджені як між ПСЖ і Міланом, так і між італійським клубом та самим футболістом. Таким чином, сторони перебувають на фінальній стадії оформлення трансферу, після чого португалець зможе офіційно приєднатися до нової команди.

Очікується, що трансфер Рамуша стане рекордним для Мілана. Португальський нападник має стати найдорожчим придбанням в історії клубу, перевершивши попередній показник Рафаеля Леау. Свого часу перехід Леау обійшовся міланцям приблизно у 50 мільйонів євро, однак фінальна сума угоди щодо Рамуша разом із передбаченими бонусами має значно перевищити цю позначку.

Для Мілана підписання форварда ПСЖ може стати одним із головних трансферних кроків літнього міжсезоння. Клуб шукав посилення лінії атаки та зробив ставку на гравця, який уже має досвід виступів на високому рівні у чемпіонаті Франції, єврокубках і складі національної збірної Португалії.

Минулого сезону Гонсалу Рамуш провів 45 матчів на клубному рівні. У цих поєдинках нападник забив 12 голів і віддав 2 результативні передачі. Попри не найвищу статистику за кількістю асистів, португалець залишається форвардом із хорошим завершенням атак, умінням відкриватися у штрафному майданчику та працювати під тиском захисників.

Раніше трансфер форварда ПСЖ оформило і Динамо. До киян приєднався П'єр Мунгенге.