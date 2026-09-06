Лівий Берег – єдина команда української Прем’єр-ліги, яка після стартових турів поточного сезону ще жодного разу не програла. Усі інші учасники чемпіонату вже мають у своєму пасиві хоча б одну поразку.

Водночас команда не може похвалитися великою кількістю перемог. Усі чотири матчі сезону Лівий Берег завершив внічию. Київський клуб розпочав чемпіонат із нульової нічиєї проти Кудрівки, після чого зіграв у результативну мирову з Кривбасом – 1:1.

Далі лелеки зустрілися з Карпатами. У цьому поєдинку команди також не змогли визначити переможця, обмінявшись голами – 1:1. В останньому на цей момент матчі Лівий Берег знову не пропустив, але й не забив Чорноморцю – зустріч завершилася з рахунком 0:0.

Таким чином, у чотирьох турах команда набрала чотири очки. Лівий Берег забив два голи та пропустив два м’ячі, зберігаючи баланс між результативністю й надійністю в обороні. Водночас відсутність перемог не дозволяє киянам піднятися вище в турнірній таблиці.

Наразі Лівий Берег посідає 11-те місце в УПЛ із чотирма набраними очками. Команда залишається єдиною без поразок, але для покращення турнірного становища їй необхідно перетворювати нічийні результати на перемоги.