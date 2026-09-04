Знову нічия. Чорноморець і Лівий Берег розписали мирову
Команди сильнішого не визначили
Фото - ФК Лівий Берег
У матчі п’ятого туру Української Прем’єр-ліги одеський Чорноморець на своєму полі приймав київський Лівий Берег.
Зустріч завершилася внічию з рахунком 0:0. Відзначимо, що для Лівого Берега ця нічия стала четвертою поспіль.
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Наразі Чорноморець посідає дев’яте місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши чотири очки. Лівий Берег йде 12-м з чотирма балами.
УПЛ, 5-й тур
Чорноморець – Лівий Берег – 0:0