Сергій Разумовський

Київське Динамо проявляє інтерес до центрального захисника Ракува Богдана Раковіцана. Про це повідомляє у соцмережі X журналіст Руді Галетті.

За інформацією джерела, київський клуб готовий зробити пропозицію у розмірі близько 2,5 млн євро. Сам футболіст відкритий до зміни команди й, як очікується, залишить Ракув цього літа. При цьому у боротьбі за 25-річного румуна залишаються й інші європейські клуби. У нинішньому сезоні Раковітан провів 47 матчів, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, минулого року Динамо вже підписувало румунського футболіста — Владіслава Бленуце. Майже одразу після переходу він потрапив у скандал через репости представників російської пропаганди у TikTok. Згодом першу зарплату після скандалу гравець передав на потреби ЗСУ.

Втім, у спортивному плані трансфер також не виправдав очікувань. Бленуце провів лише 11 матчів за сезон, забив один м’яч і відзначився одним автоголом. За чутками, влітку він може залишити Динамо.