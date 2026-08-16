Віцепрезидент Полісся Олександр Хацкевич прокоментував інформацію про можливий трансфер захисника житомирського клубу Едуарда Сарапія до італійського Сассуоло.

Ми офіційно вели перемовини з Сассуоло. І в цілому нас усе влаштовувало. Ціна влаштовувала і наш клуб, і італійський, але нас не влаштували деякі пункти пропозиції. Тому станом на сьогодні переговори не припинено, а призупинено.

Сума? Наш клуб відкритий, але поки немає конкретної домовленості, то не бачу сенсу озвучувати цю інформацію.

Звісно ж, ми враховували бажання Сарапія, причому в першу чергу. Едуард знає, на якому етапі сьогодні перемовини. Чи хотів Сарапій переїхати до Італії? Думаю, будь-який футболіст хоче грати в європейському чемпіонаті з топової п’ятірки, куди входить і італійська Серія А, – заявив Хацкевич в інтерв'ю «Українському футболу».