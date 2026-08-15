Павло Василенко

Полісся ухвалило принципове рішення щодо свого ключового захисника Едуарда Сарапія, на якого претендував італійський Сассуоло, повідомляє телеграм-канал ТаТоТаке.

За даними джерела, житомирський клуб відхилив остаточну пропозицію представника італійського футболу. Таким чином 27-річний оборонець проведе в УПЛ щонайменше перше коло сезону.

Нагадаємо, що Сарапій наразі продовжує відновлюватися від пошкодження задньої поверхні стегна.

Едуард за весь час виступів за Полісся, починаючи з літа 2024 року, зіграв у 64 поєдинках, в яких забив вісім голів. Також викликався у національну збірну України, за яку провів три матчі.

Контракт Сарапія з житомирським клубом чинний до 30 червня 2030 року. Transfermarkt оцінює вартість 27-річного центрбека у 2,5 млн євро.