Денис Сєдашов

Президент київського Динамо Ігор Суркіс висловив слова поваги та підтримки Сергію Реброву, який 22 квітня офіційно залишив посаду головного тренера національної збірної України. Ребров очолював головну команду країни протягом трьох років, вивівши її на Євро-2024. Слова наводить пресслужба біло-синіх.

Очільник біло-синіх відзначив внесок фахівця, який взяв на себе відповідальність за результат у найважчий для країни період.

Ігор Суркіс наголосив, що рішення Реброва очолити збірну було проявом справжнього патріотизму:

Дозвольте висловити Вам слова поваги та підтримки в цей складний час. Ви не побоялися виклику й узяли на себе велику відповідальність — очолити національну збірну України під час страшної війни. Ігор Суркіс

Президент клубу підкреслив відданість тренера своїй справі, яку він демонстрував протягом усієї кар'єри:

Кожен у динамівській родині знає, що Ви живете футболом щомиті та є професіоналом своєї справи. Як гравець і тренер Ви принесли славу нашому клубу як в Україні, так і далеко за її межами. Немає жодних сумнівів у тому, що на чолі національної збірної Ви працювали з таким же запалом і професіоналізмом задля досягнення максимального результату. Ігор Суркіс

На завершення Суркіс висловив упевненість, що цей етап стане лише поштовхом для нових досягнень:

Я впевнений, що на Вас у тренерській кар’єрі чекають іще багато злетів і досягнень, а робота в національній збірній України стане колосальним досвідом, який піде лише на користь. Дякуємо за Ваш внесок у розвиток українського футболу і бажаємо успіхів у подальших етапах Вашої кар’єри! Ігор Суркіс

