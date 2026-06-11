Сергій Разумовський

Колишній віцепрезидент і генеральний директор Ворскли Олег Лисак звернувся до суду з позовом проти полтавського клубу. У своїй заяві він вимагає стягнути заборгованість із заробітної плати, а також виплатити компенсацію за невикористані відпустки та середній заробіток за період затримки остаточного розрахунку після звільнення.

Про це повідомляє «Полтавщина Спорт» із посиланням на ухвалу Київського районного суду міста Полтави, оприлюднену в Єдиному державному реєстрі судових рішень. За даними реєстру, сума фінансових вимог до клубу становить 573 117,30 гривні.

У самій ухвалі ім’я позивача не називається, однак джерело стверджує, що йдеться саме про Олега Лисака. Документ датований 5 червня 2026 року та свідчить, що суд поки не відкрив провадження у справі, оскільки позивач не сплатив судовий збір у необхідному розмірі.

Йдеться про 5 731,17 гривні, які потрібно було внести разом із поданням заяви. Для усунення цього недоліку суд надав позивачу тиждень. Якщо вимогу не буде виконано в зазначений термін, позовну заяву вважатимуть неподаною та повернуть заявнику.

Нагадаємо, що Олега Лисака звільнили з Ворскли наприкінці березня 2026 року. Водночас сам клуб нині переживає серйозні фінансові труднощі та не отримав атестат на сезон-2026/27. За підсумками кампанії 2025/26 полтавська команда посіла 14-те місце в Першій лізі.