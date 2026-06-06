Сергій Разумовський

Захисник Динамо Костянтин Вівчаренко потрапив до сфери інтересів іспанського Депортиво. Про це повідомляє «ТаТоТаке».

Клуб із Ла-Коруньї, який повернувся до Примери, розглядає варіант із трансфером 23-річного українського футболіста. Депортиво планує суттєво збільшити річний бюджет після підвищення у класі, що може вплинути і на активність клубу на трансферному ринку.

Вівчаренко не вперше привертає увагу іноземних клубів. Рік тому захисника Динамо пов’язували з Жироною. Взимку інтерес до футболіста також проявляли Філадельфія, Панатінаїкос, а також представники бельгійської Ліги Жюпіле та нідерландської Ередивізі.

Пропозиція від Філадельфії з урахуванням бонусів могла сягати п'ять мільйонів доларів. За даними джерела, клаусула в контракті Вівчаренка становить шість млн.

Раніше повідомлося, що Карпати «перебили» пропозицію Динамо за гравця Першої ліги.