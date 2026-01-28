Павло Василенко

Англійські вболівальники знову опинилися в центрі неприємного інциденту в Італії. Напередодні матчу Ліги чемпіонів у Неаполі двох фанатів лондонського Челсі було госпіталізовано, після чого клуб звернувся до своїх прихильників із терміновим закликом бути максимально обережними.

У вівторок увечері Челсі підтвердив факт інциденту, що стався в Неаполі. За офіційною заявою клубу, двоє його вболівальників отримали травми та були доставлені до лікарні, однак їхньому життю нічого не загрожує. Лондонці наголосили, що перебувають у контакті з місцевими службами та вкотре закликали фанатів суворо дотримуватися рекомендацій безпеки.

Наразі деталі того, за яких обставин постраждали вболівальники, не розголошуються. Відомо лише, що інцидент стався за кілька годин до ключового поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів.

Очікується, що на матч проти Наполі, який розпочнеться сьогодні о 22:00 на стадіоні імені Дієго Армандо Марадони, прибудуть близько 2500 фанатів Челсі. Ще напередодні гри клуб рекомендував своїм прихильникам уникати прогулянок містом у клубній атрибутиці та збиратися лише в заздалегідь визначених місцях. Звідти уболівальників мають доставляти до стадіону спеціальні автобуси під поліцейським супроводом.

Нагадаємо, перед заключним туром групового етапу Наполі посідає 25-те місце в загальній таблиці та потребує перемоги для виходу до плей-оф. Челсі, який іде восьмим, зберігає шанси напряму кваліфікуватися до 1/8 фіналу турніру.