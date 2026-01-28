Головний тренер Челсі Ліам Росеньйор поділився думками про коуча Наполі Антоніо Конте, якому протистоятиме в рамках 8 туру Ліги чемпіонів. Його слова наводить Football Italia.

Я відчуваю до нього величезну повагу, перш за все як до гравця, він був чудовим футболістом. Потім він зробив неймовірну кар'єру тренера і продовжує досі. Я думаю, що його футбольна пристрасть передається його командам.

Коли я був молодшим, я спостерігав за Челсі, за тим, як вони грали, особливо в обороні, яка була дуже сильною. Він довів, який він чудовий тренер, і виграв багато трофеїв, включаючи неймовірний титул в Італії минулого року, - сказав Росенйор.