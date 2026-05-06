Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо інцидентів, які сталися під час півфінального матчу Кубка України між Буковиною та Динамо. Поєдинок завершився перемогою київської команди з рахунком 3:0, однак після гри чернівецький клуб отримав серйозні фінансові санкції.

Як повідомляє пресслужба УАФ, Буковину оштрафували на загальну суму 625 тисяч гривень. Причиною стали одразу кілька порушень регламентних норм та вимог безпеки під час проведення матчу.

Найбільший штраф чернівецький клуб отримав за перевищення максимально допустимої кількості глядачів на стадіоні. За це порушення Буковина має сплатити 200 тисяч гривень.

Ще 150 тисяч гривень клуб заплатить за повторне використання вболівальниками піротехнічних засобів. Аналогічну суму — 150 тисяч гривень — КДК УАФ призначив за несанкціоновану появу сторонніх осіб в ігровій зоні.

Також Буковину оштрафували на 100 тисяч гривень за недотримання вимог Додаткових заходів безпеки. Окремо клуб має сплатити 25 тисяч гривень за скандування вболівальниками нецензурного та образливого характеру на адресу арбітра матчу. Таким чином, загальна сума санкцій для Буковини склала 625 тисяч гривень.

Дисциплінарне покарання отримало і Динамо. Київський клуб оштрафували на 25 тисяч гривень за повторне використання його вболівальниками піротехніки під час матчу.

Півфінальна зустріч Кубка України між Буковиною та Динамо завершилася впевненою перемогою киян з рахунком 3:0, завдяки чому столична команда пробилася до фіналу турніру.