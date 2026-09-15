Так, це впевнена перемога по рахунку. Гадаю, по грі ініціатива також була за нами. Перший тайм склався напружено, але ми забили мʼяч і видихнули. В другій половині зустрічі одразу відзначилися ще одним голом, що додало розкутості. Слава Богу, що вперше за довгий час здобули таку перемогу. Будемо рухатися далі й виходити на кожен матч із мотивацією перемагати.

Звичайно усмішок стало більше. Тим більше після, як ви кажете, такої впевненої перемоги. Але на мою думку, немає чого радіти, хіба можна сьогодні порадіти і з завтрашнього дня треба готуватись і кожну гру вигравати, тому що останні результати невтішні. І радіти перемозі над Епіцентром, розслаблятися не маємо права. Треба виходити і доводити кожну гру, перемагати. І якщо вдасться наприкінці чемпіонату взяти перше місце, золоті медалі, тоді можна сміятись. А зараз я не бачив сенсу. Сьогодні, звичайно, можемо порадіти, а завтра треба готуватися.

Наше завдання - виходити й перемагати. Вважаю, зараз не лише Шахтар буде боротися за чемпіонство. Бачите, які команди добре грають і можуть претендувати на титул, зокрема Полісся, Карпати й Харків. Не варто загадувати наперед. Побачимо, що буде наприкінці сезону.