Михайло Цирук

Літня міжнародна пауза добігла свого завершення, тож наступні матчі національних команд ми побачимо аж у вересні, а зараз на арену вийдуть молодіжні збірні, адже вже 11 червня стартує чемпіонат Європи U-21. Втім, про нього ми ще матимемо нагоду поговорити, а поки пропонуємо підбити головні підсумки того, що ми побачили у виконанні головних команд своїх країн.

Непереконлива Україна

Почнемо зі своєї сорочки, котра, як відомо, завжди ближча до тіла. Збірна України в це міжнародне вікно офіційних матчів хоч і не грала, однак провела два поєдинки в межах товариського турніру Canadian Shield-2025. Перший, проти господарів турніру канадців, повністю провалила, поступившись з рахунком 2:4.

У другому все було трохи веселіше, як за грою, так і за результатом, і завдяки голам Гуцуляка та Зінченка синьо-жовті здобули перемогу з рахунком 2:1. Однак і в суперниках була всього-навсього Нова Зеландія, що без своєї головної зірки Кріса Вуда з Ноттінгема, котрий вийшов на поле на останні 10 хвилин, є ну зовсім уже посередньою командою, і надто тішитися перемогою над нею збірній, що хоче поїхати на чемпіонат світу, якось негоже.

Так чи інакше, будь-які глобальні висновки на основі товариських матчів робити не варто. Особливо це стосується поєдинку проти Нової Зеландії, у якому футболісти грали в таких поєднаннях, у яких навряд коли-небудь зіграють в офіційних зустрічах. Єдине, що вкотре варто усвідомити: ми не топова, і навіть не наближена до топової збірна, і незгода з подібною тезою, на сьогодні, є лише видаванням бажаного за дійсне.

Зараз наша національна команда не здатна обігрувати легко та на класі навіть світових середнячків, і це прикрий, але факт. Легко нам може бути лише проти повних аутсайдерів, і то не завжди, наші зірки УПЛ поки здатні бути зірками лише в УПЛ, а навіть мінімальних ознак якогось модного, сучасного й розумного футболу наразі не видно, тож поки не відомо, чи здатна збірна України в її нинішньому вигляді взагалі грати в такий.

Після прийняття цих очевидних фактів дивитися матчі нашої головної команди стає значно легше, тож аби кожного разу не псувати свої нерви, можете спробувати: допомагає.

Друга Ліга націй для Португалії

Головною подією цього міжнародного вікна все ж був фінал чотирьох Ліги націй. Учасники справді були топовими: Німеччина, Португалія, Іспанія та Франція, тож у межах цього не найважливішого у світі турніру ми отримали чотири топових матчі.

Причому топовими вони були не лише за афішами, але й за змістом гри. У першому півфіналі Португалія здобула вольову перемогу над Німеччиною (2:1), у другому Іспанія та Франція взагалі видали справжній спектакль, що завершився перемогою фурії рохи з неймовірним рахунком 5:4, а у драматичному фіналі португальці перемогли іспанців у серії пенальті (2:2, пен.5:3) та стали першим в історії дворазовим тріумфатором турніру.

Окремо варто відзначати й 40-річного Кріштіану Роналду, який став головним героєм не лише своєї команди, а й усього турніру. Лідер португальців відіграв 9 з 10 можливих матчів та став найкращим бомбардиром, забивши у них вісім голів.

Спаллетті - out

Також ця міжнародна пауза запамʼятається гучною тренерською відставкою в одній з найкращих збірних світу. Лучано Спаллетті більше не працює зі збірною Італії. Його звільнення напрошувалося ще після провального Євро-2024, однак тоді італійська федерація чомусь на це не наважилася.

Тепер же привід був залізобетонний: у своєму стартовому матчі відбору на ЧС-2026 італійці розгромно програли головному конкуренту в боротьбі за перше місце - збірній Норвегії (0:3). І враховуючи те, що крім очних матчів фаворитам втрачати очки особливо нема де, Скуадра Адзура, з дуже великою ймовірністю, програла свою пряму путівку на мундіаль вже у стартовому турі.

На публіку відставку подали дуже красиво: після розгрому від Норвегії Спаллетті оголосив, що він залишає свій пост, і наступна гра проти Молдови (2:0) стане для нього останньою. Але в тому, що рішення тренера піти було повністю самостійним, віриться не надто сильно. 11 перемог, 6 нічиїх та 6 поразок у 23 матчах - аж занадто скромний результат для команди рівня Італії.

Конфлікт Левандовського у збірній Польщі

Ще одна гучна новина останніх днів - гучний конфлікт у збірній Польщі, через який лідер та головна зірка команди Роберт Левандовський відмовився від виступів за національну команду доти, доки її очолює Міхал Пробєж. Гравець пояснив, що головний тренер команди у телефонній розмові позбавив його капітанської повʼязки, віддавши її Петру Зелінському.

Це був повний сюрприз. Мене навіть не попередили, не було можливості все обдумати. Через кілька хвилин після розмови на сайті федерації з’явилося офіційне повідомлення. Такі справи не вирішуються телефоном. Мене здивував не факт зміни капітана, а спосіб, у який це зробили. Відчув, що тренер зрадив довіру. Ми ж мали домовленості — ще перед останнім матчем я попередив його, що потребую відпочинку, і він це підтримав. Роберт Левандовський

Натомість за інформацією польських ЗМІ, у цьому конфлікті не все так просто, і Роберт мав проблеми не лише в стосунках з тренером. Місцеві медіа повідомляли, що команда сприйняла рішення про позбавлення Левандовського капітанства дуже позитивно та зустріла його оплесками.

Так чи інакше, без свого лідера поляки провели міжнародну паузу так собі, і в єдиному офіційному матчі поступилися Фінляндії (1:2), приєднавши її до переліку своїх безпосередніх конкурентів у боротьбі за вихід на чемпіонат світу.

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