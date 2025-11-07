Нещерет дав характеристику супернику Динамо, якого розтрощили в Лізі конференцій
Під гарячу руку потрапив Зрінськи
36 хвилин тому
Руслан Нещерет / Фото - ФК Динамо Київ
Голкіпер Динамо Руслан Нещерет підбив підсумки матчу 3 туру Ліги конференцій проти Зрінськи (6:0). Його слова наводить Sport.ua.
Та я б не сказав, що це погана команда. Просто, коли ми заведені на сто відсотків, коли у нас, можна сказати, виходить все, що ми хочемо робити і що ми маємо робити - рахунок на табло. Я вважаю, що це добре, що ми сьогодні переломили, можна сказати, і свою серію, а може - й їх серію переможну. Я вважаю, що ми на правильному шляху, - розповів Нещерет.
Динамо набрали перші 3 очки й одразу ж увійшло до топ-24 турнірної таблиці ЛК. Кияни обійшли зокрема Зріньски за додатковими показниками.
