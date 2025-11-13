Павло Василенко

Перехід юного таланту Реала Ендріка до французького Ліона може виявитися не таким простим, як здавалося. Canal+ Foot розкрив цікаві деталі угоди між клубами, які вказують на серйозність намірів мадридців.

Цього сезону 19-річний нападник практично не отримував шансів від Хабі Алонсо – у Ла Лізі він провів лише 11 хвилин у матчі проти Валенсії, решту часу провівши на лаві запасних.

Щоб не втратити ігрову практику і шанс потрапити до збірної на чемпіонат світу, Ендрік, імовірно, проведе другу половину сезону у Франції.

За даними Canal+ Foot, Ліон заплатить Реалу 800 тисяч євро за оренду гравця до кінця сезону. Частину зарплати бразильця покриє сам мадридський клуб.

Головна вимога «вершкових» – регулярна гра Ендріка. Контракт містить пункт, який передбачає штраф для Ліона, якщо нападник не проведе щонайменше 25 матчів. Сума штрафу поки не розголошується.

Остаточне узгодження деталей ще триває. Реал хоче зберегти можливість достроково повернути Ендріка до 31 січня – у разі кадрових проблем чи травм у складі. Ліон натомість прагне встановити крайній термін повернення на 15 січня, щоб мати час підписати нового форварда в зимове трансферне вікно.

Наразі Ліон під керівництвом екстренера донецького Шахтаря Паулу Фонсеки посідає сьоме місце в Лізі 1.