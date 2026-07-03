Сергій Разумовський

Стала відома сума компенсації, яку Юліан Нагельсманн має отримати після дострокового припинення співпраці з Німецьким футбольним союзом. За інформацією Sky Sport, колишньому головному тренеру збірної Німеччини виплатять 6,6 мільйона євро відступних.

Рішення про звільнення Нагельсманна було ухвалене після невдалого виступу німецької національної команди на чемпіонаті світу 2026 року. Раніше Німецький футбольний союз офіційно підтвердив, що фахівець залишає посаду головного тренера збірної.

Причиною такого кроку став провал бундестім на мундіалі. Збірна Німеччини завершила виступи вже на стадії 1/16 фіналу, поступившись Парагваю. Для німецького футболу такий результат став серйозним розчаруванням, адже від команди традиційно очікували значно глибшого проходу турнірною сіткою.

За даними журналістів, компенсація у розмірі 6,6 мільйона євро передбачена умовами контракту тренера з DFB. Нагельсманн був одним із найбільш високооплачуваних наставників серед учасників чемпіонату світу 2026 року. Його річна зарплата майже досягала 8 мільйонів євро, що підкреслювало високий рівень довіри до фахівця з боку німецької федерації.

Попри це, фінансові умови угоди не врятували тренера після невдалого результату на головному турнірі чотириріччя. У Німецькому футбольному союзі вирішили, що збірній потрібні зміни на тренерському містку перед новим етапом розвитку.

Паралельно з інформацією про компенсацію Нагельсманну з’явилися повідомлення про можливого наступника. За даними джерела, Юрген Клопп дав попередню згоду очолити збірну Німеччини після відставки Нагельсманна.