Сергій Разумовський

Донецький Шахтар уже зробив офіційну пропозицію Атлетіко Паранаенсе щодо 17-річного вінгера Бруніньйо, однак вона була відхилена. Про це повідомляє Globo Esporte.

За інформацією джерела, український клуб запропонував за молодого бразильця 7 мільйонів євро гарантованим платежем, а також ще 3 мільйони євро у вигляді бонусів. Втім, керівництво Атлетіко Паранаенсе визнало таку суму недостатньою і без зволікань відповіло відмовою.

Зазначається, що бразильський клуб розраховує отримати за свого талановитого футболіста щонайменше 15 мільйонів євро. Саме така сума, схоже, є орієнтиром для можливого продажу гравця.

Водночас Атлетіко Паранаенсе не виключає трансфер Бруніньйо, оскільки в клубі є занепокоєння щодо його поведінки поза футбольним полем. Минулого місяця футболіст потрапив у неприємну історію: поліція затримала його за керування автомобілем BMW без водійського посвідчення, а також за перевищення швидкості.

Попри юний вік, Бруніньйо вже має досвід виступів за першу команду Атлетіко Паранаенсе. На його рахунку 15 матчів на дорослому рівні та 4 забиті м’ячі.

