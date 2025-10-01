Павло Василенко

Жозе Моурінью знову ступив на газон «Стемфорд Брідж» – цього разу як тренер лісабонської Бенфіки, за яку виступають українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков. Але повернення 62-річного португальця завершилося болісною поразкою: Челсі здобув мінімальну перемогу 1:0 завдяки автоголу Річарда Ріоса вже на 18-й хвилині матчу.

Для легендарного тренера, який у двох каденціях з синіми (2004–2007 та 2013–2015) виграв три чемпіонські титули та вісім трофеїв, це було символічне повернення на арену його тріумфів. Атмосфера видалася суперечливою: одні вболівальники аплодували, інші освистували наставника, який перед грою зізнався, що «назавжди відчуває себе синім».

Підопічні Моурінью почали активно – Вангеліс Павлідіс та Доді Лукебакіо мали шанс відкрити рахунок, але воротар Роберт Санчес вчасно рятував Челсі. Однак після прикрої помилки Ріоса Бенфіка так і не зуміла відігратися. Навіть після вилучення Жоау Педру у господарів наприкінці гри лісабонцям не вистачило сил і холоднокровності.

«Поразка є поразка, але ця гра може стати початком чогось хорошого. Ми були послідовними і могли взяти очко», – прокоментував Моурінью, який очолив Бенфіку у вересні після відходу з Фенербахче.

Для клубу це вже друга поразка у груповому етапі Ліги чемпіонів після невдачі з Карабахом (2:3). Сам же Моурінью продовжує невдалу серію: від моменту його другого відходу з Челсі у 2015 році він так і не переміг на «Стемфорд Брідж» ані з Манчестер Юнайтед, ані з Тоттенгемом, ані тепер з Бенфікою. Єдина виїзна перемога Моурінью на цій арені досі залишається у далекому 2010-му, коли він керував міланським Інтером.