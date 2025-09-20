Форвард Сантоса Неймар змушений пропустити найближчі матчі своєї команди через травму. Про це у твіттері повідомив журналіст UOL Esporte Лукас Мусетті. Раніше клуб оголосив, що у 33-річного бразильця виявлено ушкодження м'яза правого стегна.

За інформацією джерела, сьогодні, 20 вересня, Неймар пройде додаткове медичне обстеження. Поки що прогнози обережні: травма не вважається надто серйозною, але футболістові доведеться пропустити щонайменше місяць.

У нинішньому сезоні Неймар провів 21 гру, відзначившись шістьма голами та трьома результативними передачами. Після 22 турів Сантос набрав 23 очки і знаходиться лише на 16-й позиції в чемпіонаті Бразилії.

Раніше повідомлялося, що Неймар пропускатиме матчі Сантоса на штучному газоні.