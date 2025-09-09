Зірковий нападник Сантоса Неймар більше не братиме участі у матчах команди, які проходитимуть на штучному полі. Про це повідомляє бразильське видання Jornal A Tribuna.

33-річний футболіст після повернення на батьківщину вже встиг зазнати кількох травм, і керівництво клубу не хоче ризикувати його здоров’ям. За інформацією джерела, будь-яке падіння на штучний газон небезпечне для Неймара, оскільки викликає сильні болі у колінах та суглобах і може призвести до серйозних ушкоджень.

Неймар приєднався до Сантоса у січні цього року. В поточному сезоні колишній гравець Барселони та ПСЖ провів 22 матчі у всіх турнірах, відзначившись шістьма голами та трьома результативними передачами. Його контракт з клубом чинний до кінця 2025 року.

Нагадаємо, Неймар отримав чергову травму на тренуванні Сантоса.