Сергій Разумовський

Нападник збірної Бразилії Неймар поки що не повернувся до роботи в загальній групі команди напередодні старту чемпіонату світу-2026. Про це повідомляє Foot Mercato.

Бразильський форвард продовжує відновлення після травми, яку він отримав під час виступів за Сантус. Через це участь одного з лідерів команди у стартовому матчі мундіалю опинилася під питанням.

За попередніми даними, Неймар може пропустити перший поєдинок Бразилії на турнірі, в якому команда має зіграти проти збірної Марокко. Крім того, наразі немає повної визначеності і щодо його готовності до наступних матчів групового етапу — проти Гаїті та Шотландії.

Остаточне рішення щодо можливості виходу Неймара на поле буде ухвалене після додаткової оцінки його фізичного стану та рівня готовності медичним штабом і тренерським складом збірної Бразилії. Таким чином, напередодні старту чемпіонату світу бразильська команда ризикує залишитися без одного зі своїх найзірковіших футболістів щонайменше на початковому етапі турніру.

Раніше повідомлялося, що у відновленні Неймара є позитивна динаміка.