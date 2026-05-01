Сергій Разумовський

Статистичний портал SofaScore представив символічну збірну за підсумками чергового ігрового дня Ліги конференцій, до якої увійшли футболісти, що продемонстрували найкращі індивідуальні показники у своїх матчах.

Серед одинадцяти найкращих опинився і центральний півзахисник Шахтаря Олег Очеретько. Український хавбек провів на полі 83 хвилини у матчі проти Кристал Пелас (1:3) та став одним із ключових гравців своєї команди. Упродовж зустрічі він відзначився забитим м’ячем, активно працював у центрі поля та допомагав як у створенні атак, так і в оборонних діях. Також футболіст отримав жовту картку. За підсумками матчу аналітики SofaScore оцінили його виступ у 7,7 бала.

Помітне представництво у символічній збірній має Кристал Пелес. До неї потрапили одразу п’ятеро футболістів лондонського клубу: захисники Максанс Лакруа та Тайрік Мітчелл, які отримали по 7,0 бала, а також гравці атаки Йорґен Ларсен та Ісмаїла Сарр — обидва з оцінкою 7,7. Найвищий бал серед усіх учасників першого ігрового дня півфінальної стадії отримав півзахисник Даїчі Камада. Його виступ був оцінений у 8,3 бала, що стало найкращим показником серед усіх гравців.

Матч-відповідь між Шахтарем та Кристал Пелес відбудеться 7 травня. Саме ця зустріч визначить, яка з команд продовжить боротьбу за трофей Ліги конференцій та отримає путівку до фіналу турніру.

