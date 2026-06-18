Сергій Разумовський

Томаш Кендзьора близький до повернення у Динамо. Київський клуб уже погодив усі ключові умови трансферу 32-річного захисника ПАОКа.

За інформацією «ТаТоТаке», керівництво Динамо напередодні ввечері остаточно узгодило деталі переходу польського футболіста. Очікується, що Кендзьора підпише з киянами контракт, розрахований на два роки.

Перехід не буде безкоштовним для українського клубу. Динамо має виплатити ПАОКу компенсацію в розмірі близько 1 мільйона євро. Це пов’язано з тим, що грецький клуб у міжсезоння скористався додатковою опцією та продовжив контракт із захисником до червня 2027 року.

Кендзьора добре знайомий уболівальникам Динамо, адже раніше вже виступав за київську команду. Його повернення може стати важливим кадровим посиленням для оборони перед стартом єврокубкової кампанії та новим сезоном.

Додаткової інтриги ситуації додає можливе протистояння Динамо з ПАОКом у кваліфікації Ліги Європи. Раніше стало відомо, що ці команди зустрінуться у другому раунді відбору, якщо кияни пройдуть Університатю Клуж.