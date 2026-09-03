Сергій Разумовський

Пресслужба одеського Чорноморця офіційно оголосила про підписання нігерійського форварда Крістіана Мба. Двадцятишестирічний нападник приєднався до команди на правах оренди з Харкова та виступатиме за одеситів до завершення поточного сезону.

За даними «ТаТоТаке», фінансові зобов’язання щодо зарплати футболіста клуби розподілять між собою порівну. Водночас інші деталі угоди між Чорноморцем і Харковом не розголошуються.

Контракт Мба з харківським клубом чинний до кінця червня 2028 року. За оцінкою Transfermarkt, трансферна вартість нігерійського нападника становить 600 тисяч євро.

До переходу в український клуб форвард виступав за Трепчу-89 із Мітровиці, а також албанський Партизані з Тирани. У січні 2025 року Харків придбав Мба саме в Партизані. Сума трансферу становила 250 тисяч євро.

Минулого сезону нігерієць провів 26 матчів і забив п’ять голів. Тепер Мба спробує допомогти Чорноморцю посилити атакувальну лінію та покращити результати команди в другій частині сезону.

Раніше стало відомо, коли Чорноморець проведе матч шостого туру УПЛ.