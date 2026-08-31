Сергій Разумовський

Дирекція української Прем’єр-ліги затвердила дати та час початку матчів шостого туру чемпіонату УПЛ сезону-2026/27. Про це повідомила пресслужба організації.

Найпопулярніші українські клуби – Динамо та Шахтар – свої поєдинки проведуть у понеділок, 14 вересня. Такий розклад може створити певні незручності для вболівальників команд, адже матчі відбудуться в робочий день.

Найраніше розпочнеться зустріч за участю київського Динамо. Столична команда на власному полі прийматиме Епіцентр, а стартовий свисток пролунає о 15:30. Для частини прихильників киян цей час може бути незручним через робочий графік і необхідність добиратися до стадіону.

Шостий тур УПЛ

12 вересня, субота

Кривбас – Харків, 13:00

ЛНЗ – Оболонь, 15:30

Верес – Кудрівка, 18:00

13 вересня, неділя

Лівий Берег – Полісся, 13:00

Колос – Карпати, 15:30

Буковина – Зоря, 18:00

14 вересня, понеділок

Динамо – Епіцентр, 15:30

Шахтар – Чорноморець, 18:00

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