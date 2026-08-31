Усе для вболівальників! Шахтар і Динамо не зіграють у вихідні в шостому турі УПЛ
Затверджено офіційний календар
Дирекція української Прем’єр-ліги затвердила дати та час початку матчів шостого туру чемпіонату УПЛ сезону-2026/27. Про це повідомила пресслужба організації.
Найпопулярніші українські клуби – Динамо та Шахтар – свої поєдинки проведуть у понеділок, 14 вересня. Такий розклад може створити певні незручності для вболівальників команд, адже матчі відбудуться в робочий день.
Найраніше розпочнеться зустріч за участю київського Динамо. Столична команда на власному полі прийматиме Епіцентр, а стартовий свисток пролунає о 15:30. Для частини прихильників киян цей час може бути незручним через робочий графік і необхідність добиратися до стадіону.
Шостий тур УПЛ
12 вересня, субота
Кривбас – Харків, 13:00
ЛНЗ – Оболонь, 15:30
Верес – Кудрівка, 18:00
13 вересня, неділя
Лівий Берег – Полісся, 13:00
Колос – Карпати, 15:30
Буковина – Зоря, 18:00
14 вересня, понеділок
Динамо – Епіцентр, 15:30
Шахтар – Чорноморець, 18:00
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