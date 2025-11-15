Футбольний фахівець Олександр Поздєєв проаналізував гру збірної України в матчі 5 туру кваліфікації ЧС-2026 проти Франції (0:4). Його слова наводить «ТаТоТаке».

Звісно, Сергій Станіславович усе проаналізував заздалегідь. Хоча заради об’єктивності постав у Парижі в старті Матвієнка і Маліновського, і щоб це змінило глобально? Ресурсу, ігрового у нас зараз просто немає. Мені здається, що останніми роками збірна України за своїм рівнем гри наближається не до лідерів європейського футболу, а до збірної Фарерських островів. Причому ще до тих, старих Фарерів, а не до нинішньої, яка обігрує збірні Чорногорії та Чехії. Зараз ми не в змозі створити небезпечний момент біля воріт Меньяна.

Ребров хотів максимально закрити зони перед своїм штрафним. Найсумніше – немає в збірної України контргри. І це ми ще не говоримо про впевнену гру Трубіна, який зробив кілька класних сейвів. Зрозуміло, що рівень українського футболу у нас нині слабкий, і він не може зрівнятися із французьким. Але наші гравці не можуть обіграти суперника віч-на-віч, ми всього боїмося. Уявіть, ми біжимо в атаку, ризикуємо, обігруємо противника, та й що, ми б 15:0 програли? Ні, звісно. А так гра нашої національної збірної не може нікому сподобатися.

Усі перипетії навколо матчу п'ятого туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026, аналіз і огляд гри – на сторінці події Франція – Україна на Xsport. Усе найголовніше – в одному місці.

👀 Це кінець? Які шанси збірної України пробитися на чемпіонат світу-2026? 👀

Франція – Україна, Україна – Ісландія: де та коли дивитися матчі відбору ЧС-2026.