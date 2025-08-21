Павло Василенко

Норвезький футбол стоїть на порозі історичного моменту – вперше за 18 років одна з його команд може повернутися до групового етапу Ліги чемпіонів.

Останній раз Норвегія мала представника в елітному турнірі ще у сезоні 2007/08, коли Русенборг грав проти грандів європейського футболу. Відтоді всі спроби норвезьких клубів прорватися крізь кваліфікаційні раунди завершувалися невдачею.

Тепер ситуація змінилася. Буде-Глімт розгромив австрійський Штурм з рахунком 5:0 у першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів. Уже на 10-й хвилині норвежці вели з перевагою у два м’ячі, а фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу.

Матч-відповідь відбудеться 26 серпня, і лише справжнє диво може позбавити Буде-Глімт путівки до омріяної Ліги чемпіонів.