Ліга чемпіонів. Нестримний Буде-Глімт, Шакірі нагадав про себе у Базелі
Результати плей-офф кваліфікації
близько 2 годин тому
Ліга чемпіонів / Фото - Getty Images
У раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2025/2026 відбулися ще три поєдинки.
Пропонуємо ознайомитись з результатами матчів середи.
Ліга чемпіонів. 4 кваліфікаційний раунд
Буде/Глімт - Штурм Грац 5:0
Голи: Гег, 7, Бйортуфт, 10, Салтнес, 25, Ев'єн, 54, Вік, 79 (автогол)
Базель - Копенгаген 1:1
Голи: Шакірі, 14 (пен.) - Габріел, 45+3
Вилучення: Аджей Аджеті, 82
Селтік - Кайрат Алмати 0:0
Ліга чемпіонів. Пафос здолав Црвену Звезду, виїзні перемоги Брюгге і Карабаха
