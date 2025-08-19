У раунді плейоф Ліги чемпіонів сезону 2025/2026 відбулися три поєдинки. Команди здобули важливі перемоги, здобувши перевагу перед матчами-відповідями.

Црвена Звезда (Белград, Сербія) – Пафос (Пафос, Кіпр) 1:2 ( Дуарте 58 – Коррея 1, Пепе 52)

Матч проходив на стадіоні Райко Мітіч у Белграді. У складі кривдника київського Динамо кіпрського Пафоса забивали захисник Жоау Коррея та півзахисник Пепе. Сербську команду повернув у гру гол Бруно Дуарте, але цього виявилося замало навіть для нічиєї.

Рейнджерс (Глазго, Шотландія) – Брюгге (Брюгге, Бельгія) 1:3 (Даніло 50 – Верман 3, Спіллерс 7, Мехеле 20)

Поєдинок пройшов на стадіоні Айброкс у Глазго. Бельгійський клуб забив три швидкі голи у першому таймі: Верман відкрив рахунок на 3-й хвилині, Спіллерс подвоїв перевагу на 7-й хвилині, а Мехеле на 20-й хвилині встановив рахунок 3:0. Рейнджерс скоротив відставання завдяки голу Даніло на 50-й хвилині, але відігратися команда не змогла.

Ференцварош (Будапешт, Угорщина) – Карабах (Агдам, Азербайджан) 1:3 (Варга 29 – Янкович 50, Рентерія 67, Курбанли 85)

Матч відбувся у Будапешті. Варга вивів господарів уперед на 29-й хвилині, але Карабах відповів трьома голами: Янкович зрівняв рахунок на 50-й хвилині, Рентерія вивів гостей уперед на 67-й, а Курбанли закріпив перемогу на 85-й хвилині. Дві результативні передачі оформив Каді Боржес.

Матчі-відповіді між цими суперниками відбудуться наступного тижня.