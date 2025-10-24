Новий головний тренер Ноттінгем Форест Шон Дайч з перемоги розпочав свій шлях у рідному клубі. Дебют англійського коуча припав на поєдинок 3 туру Ліги Європи проти Порту.

Господарі Сіті Граунд забили по голу в кожному з таймів, отримавши право на 11-метровий. Спочатку Беднарек на 17-й хвилині підіграв собі рукою. До позначки підійшов Гіббс-Вайт, який переграв голкіпера Порту Кошту.

Під завісу першого тайму Форест довелося вимушено міняти Олександра Зінченка. Орендований в Арсенала гравець збірної України зазнав пошкодження, яке не дозволило йому продовжувати поєдинок.

На старті другої половини гри Порту міг відновити паритет на табло, проте взяття воріт Ківіора було скасовано після перегляду VAR, який помітив офсайд.

На 74-й хвилині Ноттінгем отримав право на другий пенальті, коли відеоасистенти помітили степінг, через який Савона впав у штрафному Порту. На 77-й хвилині Жезус влучним ударом з позначки встановив підсумковий рахунок зустрічі.

Ліга Європи. 3 тур

Ноттінгем Форест - Порту 2:0

Голи: Гіббс-Вайт, 19 (з пенальті), Ігор Жезус, 77 (з пенальті)

Шахтар пропустив на останніх секундах і зазнав поразки від Легії в матчі Ліги конференцій.