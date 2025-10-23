Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна перед матчем другого туру загального етапу Ліги конференцій проти варшавської Легії поділився оцінкою першого досвіду виступів у цьому турнірі. Слова менеджера передає Przegląd Sportowy Onet.

Безперечно, ставлення до Ліги конференцій специфічне, але буде повний стадіон, і я очікую на складний матч. Ми зустрінемося з сильним клубом, уболівальники якого потужно підтримують команду. Ми намагаємося перемагати та тішитися можливістю грати у футбол. Дякуємо Варшаві й Кракову та загалом полякам за можливість грати у вашій країні.

Ми вперше граємо в цих змаганнях. Минулий сезон для нас був невдалим, але Челсі грав у Лізі конференцій, а тепер знову виступає в Лізі чемпіонів. Ми йдемо крок за кроком, нещодавно продали Кевіна. Безумовно, це для нас складний період.

Насамперед ми хочемо вийти до плей-оф. Це зараз найважливіше, а далі може статися все, що завгодно.