Володар Кубка Англії відкритий до продажу свого капітана
Last call від Кристал Пелас
близько 1 години тому
Головний тренер Кристал Пелас Олівер Гласнер допускає потенційний продаж капітана лондонців Марка Гуехі. Його слова наводить Sky Sports.
Минулого літа діючий володар Кубка та Суперкубка Англії заблокував угоду по Гуехі з Ліверпулем, а по завершенні сезону може втратити свого капітана безкоштовно.
Є ситуація, що контракт закінчується влітку, і якщо хтось прийде, настане момент, коли клуб скаже: «Тепер фінансове питання важливіше за спортивне». Ми маємо це зробити й спробувати отримати максимум. Саме тому я завжди кажу: »Я не знаю». Бо це інша ситуація.
Буде певний поріг, після якого клуб муситиме сказати: «Продаємо»… Якщо гравець скаже: «Я хочу піти», і сума буде вищою за цей поріг - це станеться. Я не настільки наївний, щоб не розуміти: якщо надійде велика пропозиція від Ман Сіті і Марк захоче цього, трансфер відбудеться, - розповів Гласнер.
