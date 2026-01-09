Головний тренер Кристал Пелас Олівер Гласнер допускає потенційний продаж капітана лондонців Марка Гуехі. Його слова наводить Sky Sports.

Минулого літа діючий володар Кубка та Суперкубка Англії заблокував угоду по Гуехі з Ліверпулем, а по завершенні сезону може втратити свого капітана безкоштовно.

Є ситуація, що контракт закінчується влітку, і якщо хтось прийде, настане момент, коли клуб скаже: «Тепер фінансове питання важливіше за спортивне». Ми маємо це зробити й спробувати отримати максимум. Саме тому я завжди кажу: »Я не знаю». Бо це інша ситуація.

Буде певний поріг, після якого клуб муситиме сказати: «Продаємо»… Якщо гравець скаже: «Я хочу піти», і сума буде вищою за цей поріг - це станеться. Я не настільки наївний, щоб не розуміти: якщо надійде велика пропозиція від Ман Сіті і Марк захоче цього, трансфер відбудеться, - розповів Гласнер.