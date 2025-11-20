Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов оцінив перформанс вінгера Проспера Оба в останніх матчах. Його слова наводить сайт УПЛ.

Звичайно, він забив стільки, що виправдовує очікування. І він може покращувати себе, оскільки він молодий, йому ще є куди розвиватися. В будь-якому випадку, йому не слід зупинятися на досягнутому, бо він ще тільки на початку свого футбольного шляху.

Якщо він хоче досягти серйозних висот, потрібно багато і постійно працювати, щоб стати стабільно сильним. Як показує приклад, взагалі у футболі були і є виконавці з хорошим набором якостей і здібностями, але через те, що вони не хочуть працювати, то зупиняються на певному етапі і пропадають, розповів Пономарьов.