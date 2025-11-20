Нова сенсація УПЛ? Тренер ЛНЗ пояснив, що потрібно для прогресу зірковому новачку
Проспер закохав у себе Черкаси
1 день тому
Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов оцінив перформанс вінгера Проспера Оба в останніх матчах. Його слова наводить сайт УПЛ.
Звичайно, він забив стільки, що виправдовує очікування. І він може покращувати себе, оскільки він молодий, йому ще є куди розвиватися. В будь-якому випадку, йому не слід зупинятися на досягнутому, бо він ще тільки на початку свого футбольного шляху.
Якщо він хоче досягти серйозних висот, потрібно багато і постійно працювати, щоб стати стабільно сильним. Як показує приклад, взагалі у футболі були і є виконавці з хорошим набором якостей і здібностями, але через те, що вони не хочуть працювати, то зупиняються на певному етапі і пропадають, розповів Пономарьов.
На рахунку Проспера 16 матчів в дебютному сезоні за ЛНЗ: 6 голів, 2 асисти.
Косово з Яшарі, але без Краснічі позбавили ЧС Вербича і компанію.