Збірна Ірану позбавила Нову Зеландію першої перемоги на ЧС-2026. Матч у Лос-Анджелесі завершився з рахунком 2:2.

Після того, як Таремі випробував Крокомба на старті, Джаст відповів швидким голом, що змусив шаленіти фанів Нової Зеланді.

Після паузи всередині першого тайму Іран зміг зрівняти рахунок - Резаян прорвався крізь лінію захисту та спокійно завершив атаку зовнішньою стороною бутси повз голкіпера новозеландців.

Нова Зеландія відновила свою перевагу на початку другого тайму, коли Вуд випустив м'яч на рахунок Джаста, щоб оформити дубль в цій зустрічі.

Однак, Іран недовго відставав. Цього разу Резаян виступив асистентом для Мохебі, який потужно пробив головою від штанги.

У прагненні здобути першу перемогу на ЧС збірна Нової Зеландії 22 червня зіграє проти Єгипту. Іран 21 червня протистоятиме Бельгії.

ЧС-2026. Група G. 1 тур

Нова Зеландія – Іран 2:2

Голи: Резаєян, 32, Мохебі, 64 – Джаст, 7, 55