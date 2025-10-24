Новачок Динамо провалився в ЛК? Відверта відповідь Шовковського
Світла в кінці тунелю поки не видно
близько 1 години тому
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський після матчу 2 туру Ліги конференцій проти Самсунспора (0:3) висловився про гру центрбека Аліу Тіаре. Його слова наводить пресслужба клубу.
Я не згоден, що було дві помилки, але ми не можемо виходити з роздягальні вже поступаючись 0:1. Безумовно, такі помилки впливають на дії команди та результат в цілому. Хоча за рахунку 0:1 ми мали чудову нагоду, яку потрібно було використовувати – коли ми не забили у порожні ворота. Це теж помилка, яка вплинула на підсумковий результат. Як я вже казав, диявол ховається у дрібницях. На жаль, ці дрібниці останнім часом грають не на нашу користь. Ми припускаємося помилок як в організації оборони, так і в атаці, коли не реалізовуємо свої моменти, - розповів Шовковський.