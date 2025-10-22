Суркіс – про жеребкування єврокубка: «Не буває слабких суперників»
Динамо стартувало з перемоги у турнірі під егідою УЄФА
44 хвилини тому
Голкіпер Динамо U-19 Вячеслав Суркіс після перемоги в матчі другого раунду шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА проти Броммапойкарни (1:0) поділився думками щодо жеребу для команди. Слова гравця передає пресслужба клубу.
Насамперед, я вважаю, що у Юнацькій Лізі УЄФА не буває слабких суперників. Так, у наступному раунді можемо зустрітися з командою «2 Корріку», як минулого сезону, але вона теж є чемпіоном своєї країни. Нехай це Косово, та суті справи це не змінює – команда хороша. Сьогодні суперник теж був сильний, і якщо пройдемо далі, легше не буде. Це Шлях чемпіонів, тобто ми маємо справу з чемпіонами своїх країн, тому на всіх потрібно налаштовуватися, як на останню гру. Варто бути готовими до всього та не розслаблятися.
Звісно, буде важка гра у відповідь. З нами через дискваліфікацію не поїде Богдан Редушко. Щодо штучного поля, не вважаю це проблемою, адже ми не звертаємо уваги на умови – будемо грати попри обставини. Якщо діятимемо як команда, як це було сьогодні, я впевнений, що усе вийде та буде добре.
