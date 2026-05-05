Сергій Разумовський

Кудрівка офіційно повідомила про зміни у тренерському штабі першої команди. Відтепер основний склад клубу тренуватиме Олександр Протченко, який добре знайомий зі структурою Кудрівки та працює в системі клубу вже шостий рік.

Останні три місяці 33-річний фахівець очолював юнацьку команду Кудрівки, а раніше обіймав у клубі посади тренера та технічного директора. У пресслужбі клубу зазначили, що Протченко є фахівцем, який добре розуміє внутрішні процеси команди, її філософію та принципи роботи.

Новий наставник основи має досвід роботи в українському футболі на різних рівнях. З 2016 до 2019 року він працював старшим тренером команд Арсенал-Київ U-16 та U-17. У період з 2018 до 2020 року був асистентом тренера у СК Чайка. Також Протченко вже мав досвід самостійної роботи з Кудрівкою, коли очолював команду у 2021-2022 роках.

З 2023 до 2026 року Олександр Протченко працював на посаді технічного директора клубу. У цій ролі він займався розвитком футбольної структури, організаційними процесами та стратегічними питаннями, пов’язаними з функціонуванням команди.

Окремо у клубі відзначили життєвий шлях нового головного тренера поза футболом. З 2022 до 2025 року Олександр Протченко проходив службу в лавах Збройних Сил України. Він є ветераном російсько-української війни, що викликає особливу повагу з боку клубу, команди та вболівальників.

Разом із Протченком у тренерський штаб Кудрівки увійшли нові помічники. Асистентом головного тренера став 34-річний Юрій Замараєв. Він має досвід роботи у структурах Арсенал-Київ, Чайка, Кудрівка та Дніпро-1. Останнім місцем роботи спеціаліста було Полісся Житомир.

Ще одним асистентом призначено 36-річного Антона Дяченка. Він спеціалізується на фізичній підготовці та раніше працював у Динамо U-19, Шахтарі U-19, Колосі, азербайджанському Сумгаїті, Олімпіку Донецьк, Дніпро-1 U-19, а також у юнацьких збірних України U-17, U-18 та U-19. Останнім клубом Дяченка також було Полісся Житомир.

Посаду тренера воротарів отримав 36-річний Дмитро Іванов. Останнім часом він працював із голкіперами юнацької команди Кудрівки U-19, а тепер продовжить роботу вже в тренерському штабі першої команди.

Водночас частина попереднього штабу залишиться працювати на своїх посадах. У клубі продовжать роботу асистент старшого тренера Євген Задорожний, аналітик Максим Шевчук і тренер з фізичної підготовки Дмитро Корнієнко.

Раніше Оболонь та Кудрівка не визначили сильнішого у матчі УПЛ. Після цього свою посаду залишив тодішній головний тренер Василь Баранов.