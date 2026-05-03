Оболонь та Кудрівка не визначили сильнішого у матчі УПЛ
Обидві команди зберегли свої позиції в нижній частині таблиці
близько 2 годин тому
Фото: УПЛ
Оболонь та Кудрівка зіграли внічию в матчі 26-го туру УПЛ.
Рахунок у першому таймі дальнім ударом відкрив Павло Полегенько. На 58-й хвилині гол Дениса Устименка було скасовано через офсайд. Кудрівка відігралася на останніх хвилинах завдяки влучному удару Богдана Векляка з меж штрафного майданчика.
УПЛ. 26-й тур
Голи: Полегенько, 23 – Векляк, 90+2
Кудрівка посідає 13 місце у турнірній таблиці. Оболонь залишається на 11-й позиції.
