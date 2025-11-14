Новачок збірної України почув оцінку за дебют від Реброва
Не без помилок
24 хвилини тому
Тарас Михавко / Фото - УАФ
Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився про дебют центрбека Динамо Тараса Михавка у матчі 5 туру кваліфікації ЧС-2026 проти Франції (0:4). Його слова наводить УАФ.
Я задоволений його дебютом. Він заслужив на цю можливість, вийшов під схему з трьома центральними захисниками і, вважаю, відіграв дуже добре, допомагав в обороні. Але, на жаль, надмірна агресивність у власному штрафному… Ми попереджали його про це, але він - молодий хлопець і охоче йде в боротьбу. На жаль, це сталося саме в штрафному», - наводить слова Реброва УАФ.
