Названо «Лева матчу» збірної України у програному поєдинку з Францією
Вболівальники зробили свій вибір
близько 2 годин тому
Фото - УАФ
У четвер, 13 листопада, у матчі п’ятого туру групи D кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна Франції у Парижі розгромила команду України з рахунком 4:0.
Вболівальники синьо-жовтих вибрали «Лева матчу». Цю нагороду отримав голкіпер збірної України Анатолій Трубін, за якого фанати віддали найбільше голосів – 64%.
Збірна України займає третє місце в групі D, набравши сім очок. Франція – перша з 13 балами, другу позицію займає Ісландія (сім очок) і четверту – Азербайджан (один бал).
16 листопада команда Сергія Реброва зіграє заключний поєдинок відбору на ЧС-2026 проти ісландців. Матч пройде у Варшаві і розпочнеться о 19:00 за київським часом.
