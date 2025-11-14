Павло Василенко

У четвер, 13 листопада, у матчі п’ятого туру групи D кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна Франції у Парижі розгромила команду України з рахунком 4:0.

Вболівальники синьо-жовтих вибрали «Лева матчу». Цю нагороду отримав голкіпер збірної України Анатолій Трубін, за якого фанати віддали найбільше голосів – 64%.

Збірна України займає третє місце в групі D, набравши сім очок. Франція – перша з 13 балами, другу позицію займає Ісландія (сім очок) і четверту – Азербайджан (один бал).

16 листопада команда Сергія Реброва зіграє заключний поєдинок відбору на ЧС-2026 проти ісландців. Матч пройде у Варшаві і розпочнеться о 19:00 за київським часом.