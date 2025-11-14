Відомий тренер Мирон Маркевич в інтерв’ю сайту Meta.ua поділився думками стосовно того, що не зробила збірна України у розгромно програному матчі проти Франції (0:4).

«Напевно, футболістам збірної України не вистачило впевненості. Зрозуміло, що французи сильніші, але знову ж таки, у нас у складі було багато досвідчених виконавців, тому можна було і показати зуби.

Якщо в матчі з такою командою тільки оборонятися, то рано чи пізно все одно пропустиш. Можна і потрібно було хоч трохи відсунути гру від своїх воріт. Дуже глибоко сиділи в штрафному, тому й отримали цілу торбу, а могли і дві.

Але навіть таким складом можна було зіграти краще. Зараз не хочеться сильно критикувати команду, оскільки всі вже думають про вирішальний матч з Ісландією».