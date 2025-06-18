Нове правило, вперше застосоване на Клубному чемпіонаті світу, вразило всіх
Турнір проходить у ці дні в США
близько 2 годин тому
Фото: Х
Клубний чемпіонат світу став першим випадком застосування нового футбольного правила, відомого як «вісім секунд».
У матчі Мамелоді Сандаунз проти Ульсана воротар африканської команди Ронвен Вільямс утримував м'яч довше за встановлений час на 83-й хвилині.
Головний арбітр матчу Клемент Турпен зупинив гру, і всі з подивом спостерігали за тим, що відбувається.
Турпен показав рукою цифру вісім і, за новими правилами, призначив кутовий удар для південнокорейської команди.
Мамелоді зрештою виграв з рахунком 1:0, а єдиний гол на 36-й хвилині матчу забив Ікраам Рейнерс.
Матеріали по темі
Боруссія Дортмунд розпочала шлях на Клубному чемпіонаті світу матчем з Флуміненсе
близько 21 години тому