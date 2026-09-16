Нові проблеми для Довбика? Болонья офіційно звільнила тренера, під якого брали українця
Призначено нового наставника італійського клубу
Болонья змінила головного тренера після невдалого старту в чемпіонаті Італії. Клуб офіційно припинив співпрацю з Доменіко Тедеско та оголосив про призначення Раффаеле Палладіно.
Новий наставник підписав із болонцями довгостроковий контракт, розрахований до 30 червня 2029 року. Перше тренування під його керівництвом команда проведе 16 вересня.
Палладіно має досвід роботи в кількох клубах Серії А. Раніше 42-річний фахівець очолював Монцу, Фіорентину та Аталанту.
Причиною звільнення Тедеско стали результати Болоньї на старті сезону. У чотирьох турах чемпіонату команда здобула лише одне очко, зазнавши трьох поразок. Наразі болонці посідають 16-те місце в турнірній таблиці.
Перший офіційний матч під керівництвом Палладіно Болонья проведе 19 вересня. У межах п’ятого туру Серії А команда зустрінеться з Торіно.
За італійський клуб на правах оренди з Роми виступає український нападник Артем Довбик. Раніше також повідомлялося про інтерес до Палладіно з боку київського Динамо.
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